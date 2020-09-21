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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму подачу воды ограничили еще в 29 населенных пунктах

В оккупированном Крыму подачу воды ограничили еще в 29 населенных пунктах

В оккупированном Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Об этом сообщает проект Крым Реалии.

"На сегодняшнее утро 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез", - цитирует ресурс руководителя подконтрольного РФ предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.

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При этом название населенных пунктов он не уточнил.

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