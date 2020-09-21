В оккупированном Крыму подачу воды ограничили еще в 29 населенных пунктах
21 сентября, 2020, 21:42
В оккупированном Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.
Об этом сообщает проект Крым Реалии.
"На сегодняшнее утро 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез", - цитирует ресурс руководителя подконтрольного РФ предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Читайте также: В оккупированной Алуште ввели ограничения на подачу воды
При этом название населенных пунктов он не уточнил.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти