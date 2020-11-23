Украина может получить оксфордскую вакцину от COVID-19 летом 2021 года, инфографика
23 ноября, 2020, 15:20
Разработанная Оксфордским университетом, вакцина от коронавируса начнет поставляться в апреле 2021 года, в Украину она попадет летом
Об этом сообщает AstraZeneca.
На карте обозначено, что, согласно механизму COVAX, вакцина будет доступна в июне. А по контракту с Еврокомиссией - только в августе следующего года.
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