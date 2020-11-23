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Espreso.tvОбществоУкраина может получить оксфордскую вакцину от COVID-19 летом 2021 года, инфографика

Украина может получить оксфордскую вакцину от COVID-19 летом 2021 года, инфографика


фото: reuters
Разработанная Оксфордским университетом, вакцина от коронавируса начнет поставляться в апреле 2021 года, в Украину она попадет летом

Об этом сообщает AstraZeneca.

На карте обозначено, что, согласно механизму COVAX, вакцина будет доступна в июне. А по контракту с Еврокомиссией - только в августе следующего года.

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