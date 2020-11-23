Скандальный футболист "Барселоны" пропустит матч против "Динамо" в ЛЧ

23 ноября, 2020, 14:07

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов против "Динамо"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Усман Дембеле получил травму в игре против мадридского "Атлетико" (0: 1). Француз длительное время обращался к главному тренеру "Барселоны" Рональда Кумана с просьбой заменить его, однако голландец отказался делать это.

После медицинского обследования стало известно, что в Дембеле растяжение плеча. Полузащитник может пропустить месяц из-за травмы.

В этом сезоне Усман Дембеле провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".

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