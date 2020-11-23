Скандальный футболист "Барселоны" пропустит матч против "Динамо" в ЛЧ
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Усман Дембеле получил травму в игре против мадридского "Атлетико" (0: 1). Француз длительное время обращался к главному тренеру "Барселоны" Рональда Кумана с просьбой заменить его, однако голландец отказался делать это.
После медицинского обследования стало известно, что в Дембеле растяжение плеча. Полузащитник может пропустить месяц из-за травмы.
В этом сезоне Усман Дембеле провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.
24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 7 октября стало известно, что Дембеле решил покинуть испанскую "Барселону" ради туринского "Ювентуса".
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