Скандальный футболист решил покинуть "Барселону" ради "Ювентуса"
7 октября, 2020, 18:46
Французский полузащитник Усман Дембеле решил покинуть испанскую "Барселону" ради туринского "Ювентуса"
Об этом сообщает RMC Sport .
Француз готов переехать в Италию в 2021-м или в 2022-м году, когда закончится его контракт. Футболист не видит своего будущего в "Барселоне".
В прошлом сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 3 июня стало известно, что Дембеле хотел бы продолжить карьеру в туринский "Ювентус" .
- 11 августа сообщалось, что Усман Дембеле может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".
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