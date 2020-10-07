Скандальный футболист решил покинуть "Барселону" ради "Ювентуса"

Француз готов переехать в Италию в 2021-м или в 2022-м году, когда закончится его контракт. Футболист не видит своего будущего в "Барселоне".

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.

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