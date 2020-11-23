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Espreso.tvОбщество"Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности", - Синютка об итогах выборов

"Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности", - Синютка об итогах выборов


фото: Facebook Олега Синютки
Синютка поздравил Садового с победой на выборах львовского мэра

Об этом кандидат в мэры Львова Олег Синютка написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Спасибо восьмидесяти трем тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотических застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садиков, искоренение коррупции. И в дальнейшем буду оставаться со Львовом и его жителями ", - написал Синютка.

Также он надеется, что обещания, которые услышали львовяне от Садового, не были предвыборными технологиями, а станут "реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТГ".

Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были ...

Опубликовано Олег Синютка Воскресенье, 22 Ноября 2020

Читайте также: "Я убежден, что львовяне проголосовали за перемены", - Олег Синютка о выборах мэра Львова

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