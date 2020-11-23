"Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности", - Синютка об итогах выборов
Об этом кандидат в мэры Львова Олег Синютка написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Спасибо восьмидесяти трем тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотических застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садиков, искоренение коррупции. И в дальнейшем буду оставаться со Львовом и его жителями ", - написал Синютка.
Также он надеется, что обещания, которые услышали львовяне от Садового, не были предвыборными технологиями, а станут "реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТГ".
Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были ...Опубликовано Олег Синютка Воскресенье, 22 Ноября 2020
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