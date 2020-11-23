После подсчета всех протоколов на выборах мэра Ровно победил кандидат от "ЕС"

23 ноября, 2020, 14:21

После получения и обработки всех протоколов ТИК кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк побеждает оппонента с отрывом в 2,55%

Об этом сообщает " Общественное ".

Отмечается, что в настоящее время известны окончательные данные, однако их еще не утвердила ТИК.

За кандидата от "ЕС" Александра Третьяка отдали свои голоса 50,25%, или 27 тыс. 451 избиратель.

По его оппонента от партии "Ровно вместе", Виктора Шакирзяна отдали голоса 47,70%, или 26 тыс. 057 избирателей.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, прошел второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаев, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.

В Ровно за кресло городского головы соревновались кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александр Третьяк и общественный деятель Виктор Шакирзян.

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