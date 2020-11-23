Подоляк о каналах Медведчука: "Я бы не говорил, что это российская пропаганда"

23 ноября, 2020, 12:19

По словам советника главы ОП Андрея Ермака Михаила Подоляка, каналы Виктора Медведчука транслируют "чужеродную пропаганду"

Об этом советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью " Бабелю ".

В интервью журналисты отметили Подоляку, что депутаты и министры от президентской партии идут на эфиры телеканалов одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. В то же время, они отметили, что многие журналисты ушли из этих телеканалов, заявив о цензуре.

"Я негативно отношусь к определенным пулам телеканалов, которые странным образом занимают позицию соседних государств, я не говорю которых, по нашей внутренней политики и ценностных выборов. Не желательно, чтобы такие каналы вообще имели возможности влиять на очень хаотично настроенную аудиторию", - ответил Подоляк .

Он отметил, что три телеканала Виктора Медведчука "негативно влияют" на украинскую аудиторию.

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"Если мы будем их изолировать, а они все равно будут вещать, то четверть населения будет находиться под влиянием чужеродной пропаганды. Вы считаете, это правильно? Мы обязаны ходить и убирать эти 25 процентов, доказывая свою правоту", - заявил советник Ермака.

Журналисты сказали ему, отметив, что это не "позиция соседних государств", а жесткая российская пропаганда.

"Я бы не говорил, что это чистая российская пропаганда. Россия ведет более жесткую пропаганду, более примитивную, но технологически качественную. Она у них более прямолинейная, а на этих каналах ребята ведут себя более мягко, как-то", - ответил советник главы Офиса президента .

Журналисты отметили, что считают правильным выполнить обещание президента Владимира Зеленского, который обещал, что не даст монополизировать украинское телевидение "таким людям, как господин Медведчук".

"Давайте правильно ставить акценты. Мы же не в авторитарном государстве живем. Президент имеет определенный ценностный набор внутри себя. Он говорит это публично, говорит: "Я такой, я хочу, чтобы это было так". А дальше начинает работать стандартное государство: силовики прокуратура, и сама СБУ, должны документально доказать нарушение закона, неправильное финансирование. К сожалению, этого не сделали. И не президент это должен делать, а конкретные исполнители. а исполнители - это члены нашего общества, это граждане наши ", - ответил Подоляк.

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