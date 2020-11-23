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Espreso.tvОбществоПодоляк: Если Рада не поддержит жесткие законопроекты относительно КСУ, обратимся к обществу

Подоляк: Если Рада не поддержит жесткие законопроекты относительно КСУ, обратимся к обществу

Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк утверждает, что вопрос о Конституционном суде не будут спускать на тормозах

Об этом Подоляк рассказал в интервью " Бабелю ".

Задержку принятия законопроектив по КСУ он объясняет "процедурными вопросами".

При этом, говоря о президентском законопроекте о КСУ, он отмечает, что в случае его непринятия в Верховной Раде они будут обращаться к обществу.

"Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу ", - рассказал Подоляк.

Отметим, что президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, в котором предлагает распустить действующий состав Конституционного суда.

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