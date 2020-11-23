Подоляк: Если Рада не поддержит жесткие законопроекты относительно КСУ, обратимся к обществу
Об этом Подоляк рассказал в интервью " Бабелю ".
Задержку принятия законопроектив по КСУ он объясняет "процедурными вопросами".
При этом, говоря о президентском законопроекте о КСУ, он отмечает, что в случае его непринятия в Верховной Раде они будут обращаться к обществу.
"Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу ", - рассказал Подоляк.
Отметим, что президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, в котором предлагает распустить действующий состав Конституционного суда.
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- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Президент Зеленский имеет законодательные основания для того, чтобы распустить Конституционный суд Украины, считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
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