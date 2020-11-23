Легендарный боец UFC передумал завершать карьеру
Об этом сообщает Sport Arena.
Андерсон Силва заявил, что еще чувствует силы продолжать выступления на серьезном уровне.
"Я не хотел обсуждать эту тему, поскольку нахожусь в отпуске. Но я хочу объяснить все своим поклонникам, что это момент радости и благодарности. Я чувствую себя свободным после попытки завершить карьеру. Я люблю и всегда любил то, что я делаю. Победы и поражения - часть всего этого, но они никак не связаны с возрастом. Я проиграл, потому что допустил технические ошибки, но мне по-прежнему удается сохранить волю и желание. У меня по-прежнему есть дух воина и горящее пламя в сердце, поэтому я полностью уверен, что могу продолжать соревноваться в элите MMA. я использую текущий момент, чтобы подумать о своей карьере и продумать дальнейшие действия", - сказал 45-летний бразилец.
За свою карьеру Силва провел 45 боев, одержал 34 победы, из них 23 нокаутом, 11 раз проиграл. С 2006-го по 2013 год непрерывно был чемпионом UFC в среднем весе. По версии MMA-сообщества считается одним из лучших бойцов в истории спорта.
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