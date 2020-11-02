Легендарный боец UFC объявил о завершении карьеры

2 ноября, 2020, 15:34

Легендарный боец UFC Андерсон Силва объявил о завершении карьеры

Об этом спортсмен сообщил в instagram.

Вчера, 1 ноября, бразилец уступил нокаутом Юрайе Холлу - это последний бой Силвы в карьере.

"Доброе утро, народ. Сегодня особый день по одной простой причине - я хочу попрощаться с жизнью, посвященной спорту. Вчера я вышел и снова делал то, что люблю, и даже не предполагал, что буду чувствовать себя счастливым. Даже в поражении я в мире с самим собой. Надеюсь, что я оставил в сердце каждого из вас частичку самого себя, которая поможет вам в периоды неуверенности преодолевать жизненные трудности. Никогда не думайте о том, чтобы сдаться, как бы трудно вам не было. Я отдаю вам всю свою любовь и уважение", - написал боец.

За свою карьеру Андерсон Силва провел 45 боев, одержал 34 победы, из них 23 нокаутом, 11 раз проиграл. С 2006-го по 2013-й год непрерывно был чемпионом UFC в среднем весе. По версии MMA-сообщества, считается одним из лучших бойцов в истории спорта.