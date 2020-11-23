Капитан "Динамо" оправился от коронавируса

23 ноября, 2020, 11:59

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук оправился от коронавируса

Об этом сообщила жена футболиста Анна в instagram.

Сидорчук завершил самоизоляцию. Жена футболиста поделилась с фанатами фотографией на которой капитан "Динамо" обнимается со своими детьми.

"Вот и встреча", - написала Анна Сидорчук.

Игрок находился на самоизоляции с 13 ноября. В текущем сезоне Сергей Сидорчук провел 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Динамо" составляет 3,5 млн евро.

28 октября во матчи Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках .