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Espreso.tvОбществоФилатов победил на выборах мэра в Днепре, - горсовет

Филатов победил на выборах мэра в Днепре, - горсовет


фото: 1stvc
Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре на выборах мэра

Об этом во время брифинга сообщил секретарь Днепровской городского совета Александр Санжара, передает пресс-служба ведомства.

Так, по результатам обработки 100% протоколов Филатов набрал 80,61% голосов жителей Днепра.

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"Мы видим, что и в первом туры разрыв между кандидатами был больше, чем в четыре раза, во втором туре и то же. Горько понимать, что второй тур фактически был не нужен, потому что горожане еще в первом туре определились со своим выбором. Поэтому второй тур стал расходованием бюджетных средств и сил людей, которые работали в избирательных комиссиях и предвыборных штабах ", - заявил Санжара.

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