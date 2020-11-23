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Espreso.tvОбществоФилатов призвал Краснова признать поражение

Филатов призвал Краснова признать поражение

Мэр Днепра Борис Филатов призвал своего оппонента Загида Краснова признать поражение

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Liga.

"У меня колоссальный разрыв от оппонента, более чем в четыре раза. Поэтому мы уже сейчас понимаем, что победу уже можно праздновать, но нам нужно еще отстоять результаты", - сказал он, добавив, что ему якобы не дали победить в первом туре из-за скупки голосов.

На своей странице в Facebook Филатов также поблагодарил полиции, которае, по его словам, "сломала сетки" по скупке голосов, и призвал оппонентов признать поражение.

"Также я обращаюсь к парламентским партиям" Слуга народа "," Батькивщина "и" За будущее ". Пожалуйста, приведите в себя своих членов избирательных комиссий, которые начинают включать режим" дурака "при подсчете голосов и установлении результатов выборов", - написал он.

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Опубликовано Borys Filatov Воскресенье, 22 ноября 2020

Оппонент Филатова Краснов заявил, что выборы "нельзя назвать демократическими".

Он пояснил, что якобы было много нарушений: от ярмарок перед участковыми комиссиями к подкупу избирателей и применения админресурса.

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