Эффект карантина выходного дня оценят до 1 декабря, - Степанов

23 ноября, 2020, 17:35

Эффективность введения карантина выходного дня можно будет оценить до 1 декабря

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.

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Он также отметил, что по сравнению с 14-15 ноября прошлого уикенда украинцы лучше соблюдали ограничения.