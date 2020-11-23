Эффект карантина выходного дня оценят до 1 декабря, - Степанов
23 ноября, 2020, 17:35
Эффективность введения карантина выходного дня можно будет оценить до 1 декабря
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.
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Он также отметил, что по сравнению с 14-15 ноября прошлого уикенда украинцы лучше соблюдали ограничения.
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