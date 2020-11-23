Байден представил претендентов на ключевые должности в Белом Доме
23 ноября, 2020, 21:09
Следующий президент США Джо Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в администрации
Об этом сообщает штаб Байдена.
Представителем США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности назначат Джейка Салливана.
Государственным секретарем США будет назначен Энтони Блинкен. Экс-госсекретарь Джон Керри будет заниматься вопросами климата.
Экс-заместитель госсекретаря по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности,
- Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.
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