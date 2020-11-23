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Espreso.tvОбществоБайден представил претендентов на ключевые должности в Белом Доме

Байден представил претендентов на ключевые должности в Белом Доме

Следующий президент США Джо Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в администрации

Об этом сообщает штаб Байдена.

Представителем США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности назначат Джейка Салливана.

Государственным секретарем США будет назначен Энтони Блинкен. Экс-госсекретарь Джон Керри будет заниматься вопросами климата.

Экс-заместитель госсекретаря по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности,

  • Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.

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