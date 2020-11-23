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Espreso.tvОбщество4 страны продолжили персональные антироссийские санкции

4 страны продолжили персональные антироссийские санкции

Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении персональных санкций против России за действия, которые подрывают территориальную целостность и независимость Украины

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, сообщает "Европейская правда" .

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Санкции предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов 175 человек и 44 компаний.

Страны-кандидаті Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому решению Совета ЕС.

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