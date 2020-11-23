4 страны продолжили персональные антироссийские санкции

Санкции предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов 175 человек и 44 компаний.

Страны-кандидаті Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому решению Совета ЕС.