ЕС на 6 месяцев продолжил персональные санкции против РФ
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Сегодня Рада решила продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 г.", - говорится в сообщении.
Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться к 175 человекам и 44 субъектам хозяйствования.
Решение было принято Радой в письменной форме. Нормативно-правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.
Ранее брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что в список санкций ЕС также внесут 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста в Крыму.
EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine . soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 9, 2020
Санкции ЕС против РФ были введены 2014 года у ответ на агрессию России против Украины.
Ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, товары двойного назначения, а также против физических и юридических лиц, способствующих агрессии.
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Санкции сохранятся до полного выполнения Минских соглашений.
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