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Espreso.tvОбществоВторой тур выборов мэров. На "Еспресо" обсуждают итоги голосования (в прямом эфире)

Второй тур выборов мэров. На "Еспресо" обсуждают итоги голосования (в прямом эфире)

В Украине состоялся второй тур выборов городских голов.
Второй тур местных выборов, которые сегодня состоялись в ряде городов Украины, обсуждают в прямом эфире на "Еспресо" из львовской студии. Ведущие программ - Антон Борковский и Кухта Наталья. Участники программы:

Оксана Юринец, народный депутат Украины VIII созыва

Владимир Гирняк, глава координационного совета партии "Гражданская позиция"

Тарас Кучма, мэр Дрогобыча

Наталья Боровская, координатор наблюдения ГС «ОПОРА» (Донецкая область)

Вадим Головченко, координатор наблюдения ГС «ОПОРА» (Днепропетровская область).

  • Напомним, 22 ноября во Львове и еще 10 городах проходит второй тур выборов голов городских громад.
  • На местных выборах, в частности в городах Западной Украины, фиксировали довольно низкую явку.
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