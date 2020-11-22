Второй тур выборов мэров. На "Еспресо" обсуждают итоги голосования (в прямом эфире)

22 ноября, 2020, 20:08

В Украине состоялся второй тур выборов городских голов.

Второй тур местных выборов, которые сегодня состоялись в ряде городов Украины, обсуждают в прямом эфире на "Еспресо" из львовской студии. Ведущие программ - Антон Борковский и Кухта Наталья. Участники программы: