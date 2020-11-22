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Espreso.tvМирВОЗ предупредила о возможности третьей волны коронавируса в Европе

ВОЗ предупредила о возможности третьей волны коронавируса в Европе


фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в начале 2021 года Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса

Об этом сообщает DW.

Спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией Дэвид Набарро заявил, что Европа может в начале 2021 года столкнуться с третьей волной пандемии коронавируса.

Комментируя действия Швейцарии в ситуации с пандемией, он заявил, что страна, как и вся Европа, находилась летом "в спячке".

Следствием этого стала вторая волна, и если сейчас не принять меры, то наступит третья волна пандемии. Набарро пояснил, что европейские страны взяли под контроль первую волну пандемии, но не создали необходимой инфраструктуры для предотвращения второй волны.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что сейчас сложилась "очень серьезная" ситуация с пандемией.

  • Напомним, 22 ноября фармакологический концерн Moderna заявил, что стоимость одной дозы вакцины составит 25-37 долларов.

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