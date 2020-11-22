Американский концерн назвал цену дозы вакцины от COVID-19

22 ноября, 2020, 15:45

Фармакологический концерн Moderna заявил, что стоимость одной дозы вакцины будет составлять 25-37 $

Об этом сообщает DW.

Об этом заявил глава концерна Стефан Бансель. По его словам, цена на препарат составит 25-37 $ за дозу в зависимости от объемов поставок. Moderna намерена до конца 2020 года выработать 20 млн доз вакцины от коронавируса.

"Это справедливая цена, если учесть, насколько высокие расходы системы здравоохранения, если человек тяжело переносит заражение COVID-19", - пояснил Бансель и добавил, что концерн не заинтересован в том, чтобы получить максимальную выгоду.

Бансель охарактеризовал переговоры с Еврокомиссией о поставках вакцины как конструктивные и заявил, что они близки к завершению. Одним из предметов переговоров является сбор за резервирование вакцин. Ранее Moderna согласовала его стоимость с правительствами ряда стран.

Бансель назвал хорошей новостью, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали медицинском регулятору МЗ США заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса.

"Нашей целью никогда не было первыми прийти к финишу", - заверил Бансель.

Напомним, 21 ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемию коронавируса возможно остановить лишь при условии доступа всех стран мира к вакцинации.

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