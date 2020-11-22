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Espreso.tvОбществоВ Славянске тот, кто придет голосовать, может выиграть iPhone 12

В Славянске тот, кто придет голосовать, может выиграть iPhone 12

В городе Славянск Донецкой области продолжается повторное голосование за кандидатов на должность городского главы. Накануне второго тура общественная организация "Платформа инициатив "Теплица" объявила конкурс. По правилам, объявленным в сообщениях на страницах в соцсетях Фейсбук и Инстаграм, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи у ящиков

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня, передает Еспресо.TV со ссылкой на сеть Опора .

Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом # СлавянскВыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого - iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет.

Возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

На участках и в соцсетях уже можно увидеть желающих сфотографироваться у ящиков.

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских глав 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
  • В Славянске возглавить город претендуют Павел Придворов с "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука-Фирташа и действующий мэр Вадим Лях от "Оппозиционного блока" Ахметова.

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