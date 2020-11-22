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Espreso.tvОбществоВ Полтаве избирателям приходят SMS с текстом "Не идите на участок"

В Полтаве избирателям приходят SMS с текстом "Не идите на участок"

Утром 22 ноября 2020 года, еще до старта голосования полтавчане массово начали получать смс-сообщения, в которых их просят не ходить на участки

Об этом со ссылкой на местный портал Круг рассказывает Еспресо.TV.

"Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!", - сообщение следующего содержания публикуют пользователи в соцсетях.

Номер скрыт, вместо него высвечивается "POLTAVA".

"С какой целью это делается - отпугнуть пенсионера или дискредитировать оппонента, кто получит от таких рассылок бонусы - разберется полиция. Правоохранителям о рассылке уже известно - тоже видели публикации в соцсетях и получили несколько заявлений от полтавчан", - отмечает издание.

"Данное событие у нас зарегистрировано. Обращались и люди, и мы сами выявляли. Это все приобщено к материалам единого учета и проводится проверка", - прокомментировали в областной полиции.

Также наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщают, что такие же сообщения получили члены нескольких УИК - № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8).

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года проводится второй тур выборов городских глав 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
  • В Полтаве возглавить город претендуют Александр Мамай из партии "За будущее" и Сергей Иващенко из "Слуги народа".

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