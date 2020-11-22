В Днепре на трех участках задержали людей, которые фотографируют бюллетени

22 ноября, 2020, 11:25

В Днепре проходит второй тур местных выборов. Все участки открыли вовремя. Но правоохранители уже начали фиксировать нарушения

Подробности со ссылкой на Наш город рассказывает Еспресо.TV .

На избирательных участках 131113, 121275 и 121052 задержаны молодые люди, которые фотографировали бюллетени.

Подобное является грубым нарушением избирательного законодательства. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских глав 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепр, Николаев, Ровно, Черкассы, Ужгород, Славянск, Бердянск, Дрогобыч и Никополь.

В Днепре возглавить город претендуют Борис Филатов, который руководит городом с 2014 года, и предприниматель Загид Краснов.

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