Суд отклонил требование Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании

22 ноября, 2020, 16:40

Суд отклонил требование действующего главы Белого дома Дональда Трампа о пересчете голосов на президентских выборах США в штате Пенсильвания

Об этом сообщает Радио Свобода.

Федеральный судья Мэтью Бренн отклонил иск президента Трампа в избирательную комиссию штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате. Постановление, принятое 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который пытается изменить результат президентских выборов.

Пенсильвания - один из нескольких ключевых штатов, в которых 3 ноября победил соперник Дональда Трампа - Джо Байден. Главными аргументами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно посчитали бюллетени, полученные по почте. Юристы действующего президента также утверждали, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к процедуре подсчета голосов.

Судья Мэтью Бренн признал аргументы Трампа безосновательными, спекулятивными и не подкрепленными доказательствами.

Постановление суда означает, что голоса избирателей штата Пенсильвания теперь могут быть сертифицированы. Теперь избирательные комиссии во всех штатах смогут сделать следующий шаг к подготовке заседания коллегии выборщиков 14 декабря. На нем будет официально объявлено имя победителя выборов президента США.

Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих результаты голосования 3 ноября, но почти все они были отклонены.

Напомним, 20 ноября пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена.

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