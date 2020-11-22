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Espreso.tvОбщество"Я убежден, что львовяне проголосовали за перемены", - Олег Синютка о выборах мэра Львова

"Я убежден, что львовяне проголосовали за перемены", - Олег Синютка о выборах мэра Львова

Кандидат на должность головы львовской ОТГ Олег Синютка подытожил второй тур выборов во Львове.

"Я убежден, что львовяне проголосовали за перемены", - заявил он на брифинге.

"Эта кампания была уникальной для нашего города Льва, потому что мы боролись за будущее. Мы боролись за то, чтобы наш город получил изменения, возможность уверенно смотреть вперед, чтобы каждый львовянин чувствовал уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул он.

"Я убежден, что те люди, которые проголосовали за будущее Львова, они очень четко видят, что без Львова нет Украины и только со Львовом будет двигаться вперед наша страна", - добавил Олег Синютка.

Он также поблагодарил журналистов за объективное освещение кампании, работников своего штаба, партию "Европейская солидарность", пятого президента Порошенко и свою семью за поддержку.

Напомним, в эфире "Еспресо" обсуждают итоги голосования во втором туре выборов .

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