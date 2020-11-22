Пандемия, вакцина, долги: страны G20 обнародовали коммюнике по итогам саммита

22 ноября, 2020, 22:19

Лидеры стран G20 по итогам саммита обнародовали коммюнике, в котором обязались мобилизовать ресурсы на борьбу с пандемией и заморозить долги бедных стран

Об этом сообщает официальный сайт саммита.

Лидеры стран G20, которые принимали участие в виртуальном саммите, модератором которого была Саудовская Аравия, обязались приложить максимум усилий в борьбе с пандемией и заморозить до июня 2021 года долги бедных стран.

"Мы постарались и мобилизовали ресурсы на то, чтобы финансировать разработку, производство и распространение безопасных и эффективных систем диагностики и лечения COVID-19, а также вакцин. Мы будем стараться, чтобы все люди имели легкий доступ к этим препаратам", - говорится в коммюнике по итогам саммита.

Участники саммита констатировали, что пандемия коронавируса стала сильным ударом по экономике и в целом по жизни людей. В документе отмечается, что экономика начала восстанавливаться, хотя и неравномерными темпами, но распространение вируса по-прежнему представляет угрозу. "Группа двадцати" призвала банки развития активизировать усилия по поддержке экономики.

В декларации говорится, что стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по замораживанию долгов бедных стран для того, чтобы они могли направить ресурсы на борьбу с коронавирусом.

Лидеры взяли на себя обязательства вести мир к сильной, сбалансированной, инклюзивной "постковидной" эры. В частности, особый упор в документе сделан на сферах образования и туризма.

Саммит, который состоялся в формате видеоконференции, стал финальным мероприятием председательства в G20 Саудовской Аравии. В следующем году председательствовать в G20 будет Италия.

Напомним, 21 ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемию коронавируса возможно остановить лишь при условии доступа всех стран мира к вакцинации.

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