Меркель на саммите G20 назвала условие, при котором вакцинация остановит пандемию

21 ноября, 2020, 21:45

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемию коронавируса возможно остановить лишь при условии доступа всех стран мира к вакцинации

Об этом сообщает DW .

21 ноября на саммите G20, который проходит в онлайн-формате, Ангела Меркель призвала к более тесному международному сотрудничеству для обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса.

"Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает. Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость. Цель международной кампании - сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины. Для этой инициативы уже собраны почти 4,2 млрд евро. Вклад Германии - более 500 млн евро", - сказала Меркель.

Речь идет о глобальном механизм COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Задача COVAX заключается в том, чтобы к концу 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы пропорционально численности их населения. К COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, включая Китай. В то же время, США не присоединились к инициативе.

Борьба с пандемией, международный экономический кризис и изменение климата стали основными темами саммита "двадцатки", который проходит 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии.

Напомним, 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы в рамках механизма COVAX для получения вакцины от COVID-19.

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