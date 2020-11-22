На случай ухудшения сценария с заболеваемостью COVID-19 разрабатывается план Б, - Шмыгаль

22 ноября, 2020, 17:21

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом правительство готовится ввести более жесткие карантинные ограничения

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его убеждению, введенный правительством карантин выходного дня должен положительно повлиять на динамику заболеваемости.

"Сегодня заканчивается четвертый день карантина выходного дня. Уверен, что введенные меры положительно скажутся на динамике заболевания. На случай ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что одновременно с обсуждением возможных усиленных карантинных мероприятий правительство продолжает укреплять медицинскую систему.

"Городским бюджетам направлены дополнительные 870 млн грн на улучшение обеспеченности больниц кислородом. Уже выделен 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи. Активно ведем переговоры по закупке эффективной и безопасной вакцины, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ. На этой неделе, в частности, обсудили с Европейским инвестиционным банком возможность перераспределения $ 50 млн на эти цели", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 21 ноября Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность введения более жесткого карантина.

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