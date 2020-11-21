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Espreso.tvОбществоШмыгаль признал, что правительство рассматривает введение более жесткого карантина

Шмыгаль признал, что правительство рассматривает введение более жесткого карантина


фото: Укрінформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность введения более жесткого карантина

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, более жесткие противоэпидемические меры будут введены, если не сработает карантин выходного дня.

"Этот план действительно разрабатывается, но - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей, встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. какие ограничения для каких мест скопления людей лучше применить", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами, анализируется ситуация по каждому региону.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет", - отметил Шмыгаль.

  • Напомним, 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине.

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