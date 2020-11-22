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Espreso.tvОбществоНа 13.00 явка в Черкассах составляла не более 12%

На 13.00 явка в Черкассах составляла не более 12%

Явка избирателей во втором туре выборов городского головы Черкасс, проходящих сегодня, 22 ноября 2020 года, была 11,59%

Об этом со ссылкой на прочерк передает Еспресо.TV.

Эти сведения не носят официального характера, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о таких городах, как Львов, Полтава, Днипро, Николаев, Ривне, Черкассы, Ужгород, Славянск, Бердянск, Дрогобыч и Никополь.
  • В Черкассах возглавить город претендуют действующий мэр Анатолий Бондаренко (в прошлом - член "Батькивщины", который, по его собственным словам, на президентских выборах помогал областному штабу Зеленского, а сейчас идет от партии "За будущее") и выдвиженец "Голоса" Виктор Евпак.

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