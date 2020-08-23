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Espreso.tvМирНа совещании у Лукашенко были только Коля с оружием и пресс-секретарь в спортивной форме. Фотофакт

На совещании у Лукашенко были только Коля с оружием и пресс-секретарь в спортивной форме. Фотофакт

В сети распространили фотографию с проведенного сегодня, 23 августа 2020 года, так называемого экстренного совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко. Она сделана его пресс-службой

Об этом передает Еспресо.TV.

Кроме председательствующего на заседании Лукашенко на фото виден только его сын Николай Лукашенко и прес-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

При этом Лукашенко-младший одет в бронежилет, а рядом с ним на столе лежит автомат.

В свою очередь Эйсмонт тоже выглядит неофициально. На ней спортивная одежда.

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