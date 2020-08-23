На совещании у Лукашенко были только Коля с оружием и пресс-секретарь в спортивной форме. Фотофакт
23 августа, 2020, 23:13
В сети распространили фотографию с проведенного сегодня, 23 августа 2020 года, так называемого экстренного совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко. Она сделана его пресс-службой
Об этом передает Еспресо.TV.
Кроме председательствующего на заседании Лукашенко на фото виден только его сын Николай Лукашенко и прес-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
При этом Лукашенко-младший одет в бронежилет, а рядом с ним на столе лежит автомат.
В свою очередь Эйсмонт тоже выглядит неофициально. На ней спортивная одежда.
- Напомним, Лукашенко-старший появился перед журналистами с оружием. Сын президента сопровождал его в каске и с пистолетом .
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