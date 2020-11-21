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Espreso.tvОбществоВ областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв, десятки пациентов нуждаются в срочной эвакуации

В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв, десятки пациентов нуждаются в срочной эвакуации

В Винниках на Львовщине в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый .

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в других медучреждений. Среди пациентов есть и тяжелые", - говорится в посте.

Бригады скорой уже уехали. По словам Садового, коммунальные учреждения - Больница скорой помощи и 8-я больница - готовы принять пациентов.

"Не думал, что новый" ковидний "корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", - написал мэр.

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