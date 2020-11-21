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Espreso.tvОбществоВ 17:00 традиционалисты проведут Марш христиан

В 17:00 традиционалисты проведут Марш христиан


фото: wikimedia.org
В воскресенье, 21 ноября 2020, движение "Традиция и порядок" проведет в украинской столице мероприятие под названием "Марш христиан"

Его участники пройдут от Софийской до Михайловской площади, рассказывает Еспресо.TV .

Как отмечается на телеграмм-канале "Традиции и порядка", марш будет направлен против "гендерных исследований, культивации сексуальных девиаций, пропаганды либерализма, сомнительных высказываний из уст высших церковных чинов, деформации понятие брака, семьи, всей морали".

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"Христиане не привыкли демонстрировать свою мировоззренческую позицию. А зря! Нас большинство в этой стране. Мы - реальная сила. Если вам кажется, что все потеряно и темнота непременно поглотит этот мир, помните: не потеряно ничего, пока не потеряно все" , - отмечается в приглашении.

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