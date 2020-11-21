Twitter пообещал отобрать у Трампа аккаунт президента США
Об этом сообщает CNN.
Twitter намерен передать контроль над официальным аккаунтом президента США Джо Байдену в день инаугурации.
"Twitter активно готовится поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года", - сказал представитель соцсети Ник Пасилио.
Пасилио уточнил, что речь идет об учетной записи @POTUS (President of the United States), также будут переданы еще несколько аккаунтов, в том числе @FLOTUS (First Lady of the United States) и @PressSec.
Дональд Трамп публикует свои многочисленные заявления в личном аккаунте.
Инаугурация президента США назначена на 20 января.
- Напомним, 20 ноября, пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена.
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