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Espreso.tvМирTwitter пообещал отобрать у Трампа аккаунт президента США

Twitter пообещал отобрать у Трампа аккаунт президента США


фото: Reuters
Представители Twitter заявили, что отберут у Дональда Трампа контроль над аккаунтом президента США и передадут его Джо Байдену

Об этом сообщает CNN.

Twitter намерен передать контроль над официальным аккаунтом президента США Джо Байдену в день инаугурации.

"Twitter активно готовится поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года", - сказал представитель соцсети Ник Пасилио.

Пасилио уточнил, что речь идет об учетной записи @POTUS (President of the United States), также будут переданы еще несколько аккаунтов, в том числе @FLOTUS (First Lady of the United States) и @PressSec.

Дональд Трамп публикует свои многочисленные заявления в личном аккаунте.

Инаугурация президента США назначена на 20 января.

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