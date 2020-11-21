Степанов спрогнозировал, когда заболеваемость пойдет на спад после карантина выходного дня

21 ноября, 2020, 15:20

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ожидает спад заболеваемости коронавирус через две недели после введения карантина выходного дня

Об этом Степанов заявил во время брифинга, сообщает Минздрав в facebook.

По его словам, Минздрав рассчитывает, что карантин выходного дня проявит свою эффективность через 14 дней после его вступления в силу 14 ноября.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже вторые выходные, когда он будет действовать. На прошлых выходных соблюдение карантина выходного дня было так себе... Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - сказал Степанов.

Он добавил, что соблюдение всех противоэпидемических мер - жизненная необходимость.

"Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины и аптеки. Таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших ", - пояснил Степанов.

20 ноября Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине.

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