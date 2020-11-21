 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтепанов спрогнозировал, когда заболеваемость пойдет на спад после карантина выходного дня

Степанов спрогнозировал, когда заболеваемость пойдет на спад после карантина выходного дня


фото: facebook.com/moz.ukr
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ожидает спад заболеваемости коронавирус через две недели после введения карантина выходного дня

Об этом Степанов заявил во время брифинга, сообщает Минздрав в facebook.

По его словам, Минздрав рассчитывает, что карантин выходного дня проявит свою эффективность через 14 дней после его вступления в силу 14 ноября.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже вторые выходные, когда он будет действовать. На прошлых выходных соблюдение карантина выходного дня было так себе... Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - сказал Степанов.

Он добавил, что соблюдение всех противоэпидемических мер - жизненная необходимость.

"Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины и аптеки. Таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших ", - пояснил Степанов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2020 суббота

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

21 ноября, 2020 суббота

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать