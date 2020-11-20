ВОЗ рекомендует не лечить "Ремдесивиром" больных COVID-19

20 ноября, 2020, 08:22

20 ноября Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат "Ремдесивир" не дает важного эффекта в лечении от коронавируса

Об этом говорится в заявлении экспертов Группы по разработке предписаний ВОЗ от 20 ноября на сайте ВОЗ.

Эксперты организации утверждают, что нет доказательств на основе имеющихся в настоящее время данных, что "Ремдесивир" улучшает важные для пациента показатели.

Соединенные Штаты, Европейский союз и десятки других стран ранее предоставили временное одобрение на применение препарата фармацевтической компании Gilead Sciences. Это произошло после того, как первые исследования показали, что "Ремдесивир" может сократить время восстановления госпитализированных пациентов с коронавирусом.

В частности препаратом "Ремдесивир" лечился действующий президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19 в октябре.

По словам экспертов ВОЗ, новые рекомендации врачам базируются на данных от рандомизированных исследований с участием более 7 тыс. пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью.

Выводы показали, что "Ремдесивир» не имеет значимого эффекта для снижения смертности, потребности в искусственной вентиляции легких, сокращения времени выздоровления и других факторов.

"Ремдесивир" вводят внутривенно, а поэтому его применение дорогое и сложное, эксперты "считали ответственным продемонстрировать доказательства эффективности, что не установлено имеющимися сейчас данными".

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