ВОЗ рекомендует не лечить "Ремдесивиром" больных COVID-19
Об этом говорится в заявлении экспертов Группы по разработке предписаний ВОЗ от 20 ноября на сайте ВОЗ.
Эксперты организации утверждают, что нет доказательств на основе имеющихся в настоящее время данных, что "Ремдесивир" улучшает важные для пациента показатели.
Соединенные Штаты, Европейский союз и десятки других стран ранее предоставили временное одобрение на применение препарата фармацевтической компании Gilead Sciences. Это произошло после того, как первые исследования показали, что "Ремдесивир" может сократить время восстановления госпитализированных пациентов с коронавирусом.
В частности препаратом "Ремдесивир" лечился действующий президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19 в октябре.
По словам экспертов ВОЗ, новые рекомендации врачам базируются на данных от рандомизированных исследований с участием более 7 тыс. пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью.
Выводы показали, что "Ремдесивир» не имеет значимого эффекта для снижения смертности, потребности в искусственной вентиляции легких, сокращения времени выздоровления и других факторов.
"Ремдесивир" вводят внутривенно, а поэтому его применение дорогое и сложное, эксперты "считали ответственным продемонстрировать доказательства эффективности, что не установлено имеющимися сейчас данными".
- Напомним, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир". В Украину должно было прийти 14 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения от коронавируса.
- Впоследствии препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир" начали распределять по больницам в регионах Украины.
- 13 ноября в Европейском обществе интенсивной терапии не рекомендовали использовать препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19
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