Для пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19 не рекомендуется "Ремдесивир", - европейские врачи

13 ноября, 2020, 20:03

В Европейском обществе интенсивной терапии не рекомендовали использовать препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19

Об этом заявил председатель ESICM Джозеф Кеседжиоглу в интервью Reuters.

Отметим, в настоящее время "Ремдесивир", также известный под торговым названием Veklury, является единственным в мире препаратом, одобренным для лечения пациентов с коронавируом.

Как отмечается, последнее исследование эффективности препарата Всемирной организации здравоохранения показало, что он дает слабый или нулевой эффект. Теперь препарат классифицируется как такой, который не следует регулярно использовать.

Эту рекомендацию рассмотрят в научном исследовании методов лечения коронавируса, которое готовит ESICM вместе с Обществом медицины критических состояний. Публикация исследования ожидается в январе следующего года.

По словам Кеседжиоглу, по этим причинам на данный момент "Ремдесивир" не следует применять как обычное лечение тяжелобольных на COVID-19, которые находятся в реанимации.

В то же время американская компания Gilead, которая является разработчиком препарата, заявила, что уверена в пользе препарата.

"Мы уверены, что врачи на передовой признают клиническую пользу Veklury, основываясь на надежных доказательствах", - говорится в заявлении.

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