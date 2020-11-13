Для пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19 не рекомендуется "Ремдесивир", - европейские врачи
Об этом заявил председатель ESICM Джозеф Кеседжиоглу в интервью Reuters.
Отметим, в настоящее время "Ремдесивир", также известный под торговым названием Veklury, является единственным в мире препаратом, одобренным для лечения пациентов с коронавируом.
Как отмечается, последнее исследование эффективности препарата Всемирной организации здравоохранения показало, что он дает слабый или нулевой эффект. Теперь препарат классифицируется как такой, который не следует регулярно использовать.
Эту рекомендацию рассмотрят в научном исследовании методов лечения коронавируса, которое готовит ESICM вместе с Обществом медицины критических состояний. Публикация исследования ожидается в январе следующего года.
По словам Кеседжиоглу, по этим причинам на данный момент "Ремдесивир" не следует применять как обычное лечение тяжелобольных на COVID-19, которые находятся в реанимации.
В то же время американская компания Gilead, которая является разработчиком препарата, заявила, что уверена в пользе препарата.
"Мы уверены, что врачи на передовой признают клиническую пользу Veklury, основываясь на надежных доказательствах", - говорится в заявлении.
- Напомним, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир". В Украину должно было прийти 14 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса.
- Впоследствии, препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир" начали распределять по больницам в регионах Украины.
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