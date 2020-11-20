В Киеве за минувшие сутки выявили 1391 случай COVID-19

20 ноября, 2020, 13:21

В столице стремительно растет число случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 1391 больного, 33 человека умерли

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 56 594. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1391 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком районе - 185, Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев.

заболели:

▫️ 832 женщины в возрасте от 18 до 91 года

▫️ 462 человека в возрасте от 18 до 87 лет

▫️ 48 девочек от 1 месяца до 17 лет и 49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Заболели в том числе и 64 медика. В больницы столицы прошедшие сутки были госпитализированы 84 пациента. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1966 больных коронавирус. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов. Кислородную поддержку получают 1035 человек. Под аппаратами ИВЛ - 35 больных.

Напомним, в течение суток 19 ноября было зафиксировано 14 575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.

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