Новый антирекорд: в Украине за минувшие сутки выявили 14 575 заражений COVID-19, умерли 229 больных
Об этом сообщает пресс служба МЗ.
В течение суток 19 ноября было зафиксировано 14 575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 56 594 случая;
Винницкая область - 14 857 случаев;
Волынская область - 20 651 случай;
Днепропетровская область - 26 202 случая;
Донецкая область - 19 223 случая;
Житомирская область - 25 111 случаев;
Закарпатская область - 20 827 случаев;
Запорожская область - 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
Киевская область - 28 427 случаев;
Кировоградская область - 4052 случая;
Луганская область - 5474 случая;
Львовская область - 39 916 случаев;
Николаевская область - 14 181 случай;
Одесская область - 36 053 случая;
Полтавская область - 17 403 случая;
Ривненская область - 27 054 случая;
Сумская область - 20 872 случая;
Тернопольская область - 24 843 случая;
Харьковская область - 50 252 случая;
Херсонская область - 8155 случаев;
Хмельницкая область - 25 290 случаев;
Черкасская область - 16 437 случаев;
Черновицкая область - 30 143 случая;
Черниговская область - 13 159 случаев.
"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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