Новый антирекорд: в Украине за минувшие сутки выявили 14 575 заражений COVID-19, умерли 229 больных

20 ноября, 2020, 08:29

По состоянию на утро пятницы, 20 ноября, в Украине зафиксировано 598 085 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 10 598 - летальные, 274 324 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МЗ.

В течение суток 19 ноября было зафиксировано 14 575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 56 594 случая;

Винницкая область - 14 857 случаев;

Волынская область - 20 651 случай;

Днепропетровская область - 26 202 случая;

Донецкая область - 19 223 случая;

Житомирская область - 25 111 случаев;

Закарпатская область - 20 827 случаев;

Запорожская область - 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область - 30 684 случая;

Киевская область - 28 427 случаев;

Кировоградская область - 4052 случая;

Луганская область - 5474 случая;

Львовская область - 39 916 случаев;

Николаевская область - 14 181 случай;

Одесская область - 36 053 случая;

Полтавская область - 17 403 случая;

Ривненская область - 27 054 случая;

Сумская область - 20 872 случая;

Тернопольская область - 24 843 случая;

Харьковская область - 50 252 случая;

Херсонская область - 8155 случаев;

Хмельницкая область - 25 290 случаев;

Черкасская область - 16 437 случаев;

Черновицкая область - 30 143 случая;

Черниговская область - 13 159 случаев.

"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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