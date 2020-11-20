"Это не нормально": ОПУ об отказе мэров ряда городов вводить карантин выходного дня
Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина.
Так, Тимошенко прокомментировал реакцию мэров ряда областных центров, объявили о саботаже решения Кабмина о введении карантина выходного дня.
"Это не нормально. Мы не забываем, что в некоторых из этих мэров второй тур выборов. А в ряде городов комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций так и не заседали, и никакого решения о невыполнении карантина не брали. Надеюсь, мы сможем исправить эту ситуацию, - сказал он.
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Тимошенко отметил, пока ОПУ и правительство находит точки соприкосновения, стали больше слушать местные власти.
"В то же время, у нас есть большая просьба к местной власти. В каких-то случаях мэры не видят общую картину, куда может развиваться ситуация с COVID-19 в стране, а мы здесь ее видим. Карантинные решение, к сожалению, приходится принимать, ведь ответственность лежит на премьере, министре здравоохранения, они вынуждены идти на такие меры. Именно это мы пытаемся донести мэрам. Да, есть какие-то случаи, где можно что-то изменить, доработать, но общая картина ясна. Нам приходится на это идти. И мы в Украине не уникальны в этой ситуации, это происходит и в Европе и во всем мире ", - подчеркнул он.
- Напомним, 11 ноября правительство постановило вернуть Украину от адаптивного до общенационального карантина.
- Также в Украине введен карантин "выходного дня" .
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