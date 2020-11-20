"Динамо" наш враг номер один, - легендарный форвард "Шахтера"

20 ноября, 2020, 10:20

Легендарный форвард донецкого "Шахтера" Андрей Воробей рассказал о принципиальности матчей против киевского "Динамо"

Об этом сообщает "Трибуна".

Как сказал Андрей Воробей, на поле футболисты были врагами и чуть ли не дрались.

"Учитывая наш менталитет и нашу донецкую закалку, - "Динамо" наш враг номер один. Но и их накручивали со своей стороны. Мы выходили на поле, как враги, - кусались, чуть не дрались. Не в том плане, как было после 2004 года, когда в каждом дерби махали кулаками. Мы играли жестко - кость в кость, нога в ногу", - сказал Воробей.

41-летний Андрей Воробей является вторым бомбардиром в истории донецкого "Шахтера". За "горняков" форвард провел более 200 матчей и забил 114 голов.

Также на его счету 68 матчей и 9 забитых мячей в составе сборной Украины.

В октябре этого года Андрей Воробей решил баллотироваться в депутаты от партии "Слуга народа".