Легендарный форвард "Шахтера" баллотируется в депутаты от "Слуги народа"

8 октября, 2020, 17:43

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей решил баллотироваться в депутаты от партии "Слуга народа"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram экс-футболиста.

Воробей будет участвовать в местных выборах в Кураховский городской совет (прим. - Донецкая область). Экс-футболист будет представлять партию "Слуга народа".

41-летний Андрей Воробей является вторым бомбардиром в истории донецкого "Шахтера". За "горняков" форвард провел более 200 матчей и забил 114 голов.

Также на его счету 68 матчей и 9 забитых мячей в составе сборной Украины.

В 2014 году Воробью разбили машину в Киеве.