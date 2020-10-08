Легендарный форвард "Шахтера" баллотируется в депутаты от "Слуги народа"
8 октября, 2020, 17:43
Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей решил баллотироваться в депутаты от партии "Слуга народа"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram экс-футболиста.
Воробей будет участвовать в местных выборах в Кураховский городской совет (прим. - Донецкая область). Экс-футболист будет представлять партию "Слуга народа".
41-летний Андрей Воробей является вторым бомбардиром в истории донецкого "Шахтера". За "горняков" форвард провел более 200 матчей и забил 114 голов.
Также на его счету 68 матчей и 9 забитых мячей в составе сборной Украины.
- В 2014 году Воробью разбили машину в Киеве.
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