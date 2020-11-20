Пока рано говорить о "новогоднем локдауне", - Кирилл Тимошенко

20 ноября, 2020, 19:43

Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что пока говорить о "новогоднем локдауне" рано

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Тимошенко, сначала надо посмотреть на результаты введенного недавно карантина выходного дня.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе" , - подчеркнул он.

Тимошенко также сообщил, что мэры не видят общую картину , куда может развиваться ситуация с COVID-19 в стране, поэтому отказ от карантина выходного дня "это не нормально".

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