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Espreso.tvОбществоОтмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил свое решение

Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил свое решение


фото: reuters
Киевский апелляционный суд назвал причиной отмены приговора для Виктора Януковича несостоятельность прокурора доказать факт объявления последнего в международный розыск

Об этом пресс-служба Апелляционного суда города Киева написала в Facebook.

"Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генсекретариата Интерпола о принятых решениях по результатам рассмотрения ходатайства Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола об объявлении в международный розыск украинских чиновников высшего ранга и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из баз данных Интерпола, поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола как имеющая преимущественно политический характер.

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