Апелляционный суд руководствуется стратегиями той стороны, которую мы считаем, что выгнали из Украины, - адвокат об отмене заочного ареста Януковича

16 ноября, 2020, 21:27

Адвокат семей погибших "Небесной Сотни" Виталий Тытыч заявил, что Печерский и апелляционный суды в своих решениях руководствуются не логикой права

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV .

"Если следовать Уголовно-процессуальному кодексу, то они (судьи - ред.) ссылаются на существенные нарушения процессуального закона. Какие такие нарушения они увидели в Печерского суда, который вынес это решение о применении меры пресечения к Януковичу в его отсутствие, это будет ясно из полного текста решение ", - отметил Тытыч.

По его словам, юрист или адвокат не может говорить о перспективах решения об отмене заочного ареста Виктора Януковича, ведь "это вопрос политический".

"Наши суды, скажем, Печерский, апелляционный не руководствуются логикой права. Они руководствуются ситуативно-политической общественной ситуацией, которая есть, и теми стратегиями, которые у той стороны. Потому что абсолютно и Печерским, и апелляционным судом сейчас уголовной палатой руководят те лица , которых мы считаем, что Революция Достоинства выгнала из Украины. К сожалению, это не так ", - отметил Тытыч.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана.

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