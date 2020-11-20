Неуважаемая власть, вы точно идете путем Януковича, - Порошенко
Об этом он заявил в марафоне трех телеканалов относительно годовщины Революции Достоинства, передает Еспресо.TV .
"Неуважаемая власть, посмотрите, что в стране происходило 7 лет назад. Вы точно идете путем Януковича. Когда вы нанимаете титушок для того, чтобы дискредитировать Революцию Достоинства - вы идете путем Януковича. Когда вы не выполняете указ президента, за моей подписью, когда установлено обязательность празднования Дня Достоинства и Свободы - вы нарушаете украинское законодательство ", - подчеркнул Порошенко.
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Он также отметил, когда делают обыски в Музее Революции Достоинства именно в канун, то власть нарушает украинское законодательство и пытается разрушать европейский фундамент украинской нации.
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