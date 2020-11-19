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Espreso.tvОбществоСиловики пришли с обыском в музей Революции Достоинства

Силовики пришли с обыском в музей Революции Достоинства

В четверг, 19 ноября, Нацполиция и СБУ пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства

Об этом сообщает в Facebook общественное объединение Движение сопротивления капитуляции со ссылкой на директора музея Игоря Пошивайло.

"На замечание следователем - у нас ведь не 1930-е годы, ухмилочка - 30-е, 30-е", - передают активисты слова Пошивайло.

По данным РОК, сотрудники СБУ и Нацполиции заблокировали работу двух помещений и изъяли носители информации и документы по финансово-хозяйственной деятельности.

На странице музея в Facebook информация об обыске подтверждается.

"У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому ... детали впоследствии", - говорится в сообщении.

У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому ... детали позже.

Опубликовано Национальный музей Революции Достоинства • Maidan Museum Четверг, 19 ноября 2020 г.

В Национальном музее Революции Достоинства обыск! "В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум ...

Опубликовано Движение Сопротивления Капитуляции Четверг, 19 ноября 2020 г.

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