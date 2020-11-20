Лучший бомбардир в истории МЮ заявил о желании стать тренером

20 ноября, 2020, 13:53

Форвард английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни рассказал о своих тренерских амбициях

Об этом сообщает Goal.

За последние несколько лет Уэйн Руни понял, что хочет после завершения карьеры стать тренером.

"Я не был бы амбициозным человеком, если бы сказал, что не хочу этой работы. Мы все приходим в футбол играть. Потом тебе нужно принять решение, кем ты хочешь быть дальше. За последние несколько лет я совершенно ясно дал понять, что хочу стать тренером. Особенно когда вижу такие примеры, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Скотт Паркер. Все они получили хорошие позиции и прекрасно справляются", - сказал англичанин.

За свою карьеру Уэйн Руни успел поиграть в английских клубах "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", а также в американском "ДиСи Юнайтед". Сейчас 35-летний форвард защищает цвета "Дерби Каунти".

Руни является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед". На его счету 559 матчей, 253 гола и 146 результативных передач за английский топ-клуб.

4 ноября стало известно, что руководство английского "Манчестер Юнайтед" довольно работой главного тренера Уле-Гуннара Сульшера .