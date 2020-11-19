Зеленский подписал закон о штрафах за неносение масок в общественных местах
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно тексту закона, документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных местах во время действия карантина без надетых масок или респираторов, защищающие рот и нос.
Отмечается, что такие средства индивидуальной средства могут быть виговлени самостоятельно.
В пресс-службе отметили, что закон будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений.
- Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
Читайте также
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил