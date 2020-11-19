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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о штрафах за неносение масок в общественных местах

Зеленский подписал закон о штрафах за неносение масок в общественных местах


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-ІХ, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неносение масок в общественных местах

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно тексту закона, документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных местах во время действия карантина без надетых масок или респираторов, защищающие рот и нос.

Отмечается, что такие средства индивидуальной средства могут быть виговлени самостоятельно.

В пресс-службе отметили, что закон будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений.

  • Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах.

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