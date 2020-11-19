За принудительный труд граждан КНДР: США ввели санкции против России

19 ноября, 2020, 21:01

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российской компании по обвинению в причастности к принудительному экспорту рабочей силы из Северной Кореи

Об этом сообщает Минфин США.

"Министерство финансов США ввело санкции против двух субъектов, причастных к вывозу людей из Северной Кореи для принудительного труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation.

Решение было принято на основании целого ряда указов президента, а также законодательных актов, принятых Конгрессом США, которые требуют наказания лиц, причастных к эксплуатации людей из Северной Кореи, что приносит существенный доход режиму в Пхеньяне.

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в дальние страны для работы в изнурительных условиях для финансовой поддержки Пхеньяна и его программ по вооружению", - сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее Совет Европейского союза ввел санкции против двух сотрудников ГРУ России и одной организации, из-за причастности к кибератакам на парламент Германии в 2015 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb