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Espreso.tvМирЗа принудительный труд граждан КНДР: США ввели санкции против России

За принудительный труд граждан КНДР: США ввели санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российской компании по обвинению в причастности к принудительному экспорту рабочей силы из Северной Кореи

Об этом сообщает Минфин США.

"Министерство финансов США ввело санкции против двух субъектов, причастных к вывозу людей из Северной Кореи для принудительного труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation.

Решение было принято на основании целого ряда указов президента, а также законодательных актов, принятых Конгрессом США, которые требуют наказания лиц, причастных к эксплуатации людей из Северной Кореи, что приносит существенный доход режиму в Пхеньяне.

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в дальние страны для работы в изнурительных условиях для финансовой поддержки Пхеньяна и его программ по вооружению", - сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

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